08.05.2025 13:49

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8125 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, з 1 по 7 травня в місті Харкові народилося 47 дітей.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 23 хлопчики та 24 дівчинки.

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