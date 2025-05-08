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08.05.2025  13:49   

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8125 дітей.

малюк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, з 1 по 7 травня в місті Харкові народилося 47 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 23 хлопчики та 24 дівчинки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 8 травня.
Тэги:  народилося, харків
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