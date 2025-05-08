08.05.2025 14:25 Віталій Хіневич

Харківський рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за квітень

У період з 1 по 30 квітня 2025 року державними інспекторами Харківського рибоохоронного патруля викрито 30 порушень природоохоронного законодавства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

З 30 порушень природоохоронного законодавства 19 - грубі (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Також складено 3 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), 3 - за продаж заборонених знарядь лову (ч. 1 ст. 85-1 КУпАП), 3 - за ч.2 ст. 90 КУпАП (порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України) та 2 - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Оформлено 4 акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Під час проведених рибоохоронних заходів було вилучено 223,28 кг водних біоресурсів. Повернуто у природнє середовище 171 екз. водних біоресурсів. Окрім того, рибоохоронцями вилучено 70 од. заборонених знарядь лову та сім плавзасобів.

За даний період на порушників накладено штрафів на суму 510 грн. Сума збитків, завданих рибному господарству України, складає 1 596 377,7 грн.

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