08.05.2025 14:50 Віталій Хіневич

На Харківщині викрали 120 літрів палива та велосипед

Правопорушник вночі проник до чужого гаража, звідки вчинив крадіжку. Викрадене чоловік планував продати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася на початку квітня в місті Чугуїв. 47-річний місцевий мешканець помітив зникнення велосипеда та каністр з паливом і звернувся до поліції. Дільничний офіцер спільно з працівниками кримінальної поліції, поспілкувавшись з потерпілим та місцевими жителями, оперативно встановили особу крадія. Ним виявився 33-річний чоловік, який проживає неподалік.

Правопорушник пізно вночі пробрався до гаража, звідки викрав каністри з паливом, прихопивши з собою ще й велосипед. Після чого розпочав пошук осіб, які б придбали даний «товар» за ціною нижчою від фактичної вартості. Однак збути викрадене не вдалося, бо його викрили правоохоронці. Речові докази вилучено та повернуто власникові.

За даним фактом слідчим Чугуївського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 «крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 р

оків позбавлення волі. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

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