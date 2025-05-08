08.05.2025 15:20 Віталій Хіневич
У Куп'янську рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів
2 травня росіяни ударом КАБ зруйнували будівлю комунального підприємства у м. Куп’янськ, вбивши 2 працівників.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Тіло одного з них опинилось глибоко під завалами будівельних конструкцій. Рятувальники ДСНС кілька разів розпочинали роботи з пошуку та деблокування тіла загиблого, проте через постійні повторні обстріли з усіх видів озброєння вимушені були щоразу їх припиняти.
Лише сьогодні о 13:20 надзвичайникам вдалося ціною неймовірних зусиль та відваги дістати тіло загиблого.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучались 4 рятувальників, 1 одиниця техніки ДСНС, а також комунальна інженерна техніка.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що з 7 по 8 травня рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС провели 28 оперативних виїздів, зокрема на гасіння пожеж, допомогу населенню та знешкодження боєприпасів.
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