Молодь міста провела у Харкові захід, присвячений Будинку "Слово"

Яка саме подія сталася та які ще заходи можна відвідати в рамках фестивалю «Харків: культурний» розповіли в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту міста.
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Можливі приємні і не дуже сюрпризи, варто уникати суперечок. День ідеальний для творчості, флірту й нових знайомств.
У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.
Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
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