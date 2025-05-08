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08.05.2025  16:36   Дмитро Колонєй

Молодь міста провела у Харкові захід, присвячений Будинку "Слово"

Яка саме подія сталася та які ще заходи можна відвідати в рамках фестивалю «Харків: культурний» розповіли в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові провели лекцію «Будинок «Слово»: наше друге народження в Харкові». До заходу, який організувала Молодіжна рада та Центральна бібліотека ЦБС Київського району долучилася молодь міста. На лекції слухачі дізналися про архітектурні особливості «Слова», умови проживання, атмосферу творчості та тривоги, що панувала в ньому.
 
 
Протягом тижня також заплановані літературні вечори, де містяни можуть
  • прочитати власні вірші або твори відомих письменників, а також
  • відвідати майстер-класи з написання літературних творів.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перемогу на Міжнародному фестивалі харківського ансамблю. 

 

Тэги:  подія, харків
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