08.05.2025 16:36 Дмитро Колонєй

Молодь міста провела у Харкові захід, присвячений Будинку "Слово"

Яка саме подія сталася та які ще заходи можна відвідати в рамках фестивалю «Харків: культурний» розповіли в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові провели лекцію «Будинок «Слово»: наше друге народження в Харкові». До заходу, який організувала Молодіжна рада та Центральна бібліотека ЦБС Київського району долучилася молодь міста. На лекції слухачі дізналися про архітектурні особливості «Слова», умови проживання, атмосферу творчості та тривоги, що панувала в ньому.

Протягом тижня також заплановані літературні вечори, де містяни можуть

прочитати власні вірші або твори відомих письменників, а також

відвідати майстер-класи з написання літературних творів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перемогу на Міжнародному фестивалі харківського ансамблю.