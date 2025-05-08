08.05.2025 16:20 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Європа говорить жорстке «ні!» війні росії проти України

Місто Харків з першого дня повномасштабного вторгнення рф отримує вагому підтримку з боку європейських партнерів.



Ігор Терехов: Європа говорить жорстке «ні!» війні росії проти України



Про це сьогодні, 8 травня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні, в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на запрошення міст-партнерів я перебуваю в Нюрнберзі. Це німецьке місто-побратим з першого дня підтримує Харків і політично, і фінансово.

Це дуже знакове місто, адже саме тут проходив Нюрнберзький процес - трибунал над військовими злочинцями. Сьогодні тут зібралися мери інших міст, зокрема німецьких і французьких. І тут ми вчергове разом говоримо жорстке «ні!» війні, яку розпочала росія проти України», - наголосив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.