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08.05.2025  16:20   Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Європа говорить жорстке «ні!» війні росії проти України

Місто Харків з першого дня повномасштабного вторгнення рф отримує вагому підтримку з боку європейських партнерів.


Ігор Терехов: Європа говорить жорстке «ні!» війні росії проти України
Про це сьогодні, 8 травня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Сьогодні, в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на запрошення міст-партнерів я перебуваю в Нюрнберзі. Це німецьке місто-побратим з першого дня підтримує Харків і політично, і фінансово.
 
Це дуже знакове місто, адже саме тут проходив Нюрнберзький процес - трибунал над військовими злочинцями. Сьогодні тут зібралися мери інших міст, зокрема німецьких і французьких. І тут ми вчергове разом говоримо жорстке «ні!» війні, яку розпочала росія проти України», - наголосив мер.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
Тэги:  харків, ігор терехов
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