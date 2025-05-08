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08.05.2025  16:00   Віталій Хіневич

Чоловік вчиняв сварки та погрожував жінці фізичною розправою

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції неодноразово виїжджали на виклики за місцем мешкання 50-річного зловмисника з приводу скоєння протиправних дій щодо своєї дружини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Також з відповідними заявами до поліції неодноразово зверталася 57-річна жінка, яку він ображав. Порушник постійно вчиняв сварки та погрожував їй фізичною розправою.
 
Поліцейські припиняли факти домашнього насилля та складали на чоловіка адміністративні протоколи. 
 
 
В судовому порядку порушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, однак не припиняв протиправні дії.
 
Працівники сектору протидії домашньому насильству відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник вирвав із рук чоловіка телефон.
 
Тэги:  події, харків
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