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08.05.2025  15:55   Дмитро Колонєй

Готель, який так й не побачили містяни: громаді Харкова повернули земельну ділянку у 5 мільйонів гривень

У невдалих ділків відібрали ділянку поблизу від популярного міста відпочинку жителів Харкова

Відібрали ділянку землі поблизу від популярного міста відпочинку у невдалих ділків: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в 2011 році товариству з обмеженою відповідальністю було продано земельну ділянку площею майже 0,8 га, розташовану по пров. Банному в Харкові, для будівництва готельного комплексу та подальшої експлуатації об’єкта. Вартість ділянки складає 5 млн гривень.
 
Відповідно до умов договору, ТОВ зобов’язувалось завершити будівництво до червня 2018 року.
 
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У 2023 році Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова було виявлено, що на вказаній земельній ділянці будівництво так і не було розпочато: жодні будівельні роботи не проводились, ділянка вкрита рослинністю і на ній наявні непоодинокі пішохідні доріжки. 
 
За вказаним фактом прокуратурою до суду було направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору купівлі-продажу та зобов’язання повернути зазначену ділянку. 
 
Відібрали ділянку землі поблизу від популярного міста відпочинку у невдалих ділків: Новини Харкова
 
Рішенням Господарського суду Харківської області у серпні 2023 року позов було повністю задоволено, за результатами апеляційного та касаційного оскарження вказане рішення у травні 2024 року набрало законної сили.
 
Водночас, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення виконання рішення суду, під час судового розгляду справи відповідачем було укладено іпотечний договір з іншим ТОВ про передачу в іпотеку спірної земельної ділянки.
 
 
Це стало підставою для звернення прокурора до суду із новою позовною заявою — про визнання вказаного договору недійсним. Позовну заяву задоволено у повному обсязі як рішенням суду першої інстанції, так і апеляційним судом. Відповідно, маніпуляції ТОВ не вдались — земельну ділянку буде повернуто Харківській міській територіальній громаді.
 
Тэги:  афера, кримінал, харків
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