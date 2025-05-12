У Харкові закінчились усі негативні групи крові

Харківський обласний центр служби крові повідомив про критичний дефіцит негативних груп крові. Медики закликають містян долучитися до донорства.
У Харкові зафіксовано критичну нестачу крові з негативним резусом, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський Центр служби крові. За словами медиків, в наявності повністю відсутні запаси груп 1-, 2-, 3- та 4-. У закладі наголошують: дефіцит у центрі дорівнює нестачі в медичних установах міста та на передовій, тож кожен донор має значення.
Кров можна здати за такими адресами:
Обидва пункти прийому працюють навіть під час повітряних тривог. Попередній запис не потрібен. У центрі безкоштовно визначають групу крові, результати надають онлайн.
Для додаткової інформації можна звернутися за телефоном: +380955704766.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вперше в Україні відкрили відділ рекрутингу донорів крові.
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