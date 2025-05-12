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12.05.2025  14:35   Рита Парфенова

У Харкові закінчились усі негативні групи крові

Харківський обласний центр служби крові повідомив про критичний дефіцит негативних груп крові. Медики закликають містян долучитися до донорства.


Фото: ХОЦСК

У Харкові зафіксовано критичну нестачу крові з негативним резусом, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський Центр служби крові. За словами медиків, в наявності повністю відсутні запаси груп 1-, 2-, 3- та 4-. У закладі наголошують: дефіцит у центрі дорівнює нестачі в медичних установах міста та на передовій, тож кожен донор має значення.

Кров можна здати за такими адресами:

  • вул. Клочківська, 366 (понеділок–п’ятниця – з 08:00 до 15:00, субота – з 08:00 до 13:00);
  • ТРЦ «Нікольський», -1 поверх (вівторок, четвер, субота – з 09:00 до 14:00).

Обидва пункти прийому працюють навіть під час повітряних тривог. Попередній запис не потрібен. У центрі безкоштовно визначають групу крові, результати надають онлайн.

Для додаткової інформації можна звернутися за телефоном: +380955704766.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вперше в Україні відкрили відділ рекрутингу донорів крові.

Тэги:  донор, донор крові, харків
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