12.05.2025 14:56 Рита Парфенова

Харків пережив тиждень із меншою кількістю обстрілів, – Ігор Терехов

За останній тиждень у Харкові зафіксовано 20 російських ударів дронами-камікадзе, усі – в одну ніч. Постраждали чотири особи, загиблих немає. У місті тривають відновлювальні роботи після обстрілів.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, минулого тижня у Харкові спостерігалося певне зниження інтенсивності російських обстрілів, уперше за тривалий період. Хоча назвати ситуацію повністю спокійною не можна, рівень напруги порівняно з попередніми тижнями знизився.

За тиждень зафіксовано 20 ударів дронами-камікадзе типу «Shahed». Усі вибухи сталися в одну ніч. Із загальної кількості 17 дронів вибухнули, ще три – не розірвалися. Унаслідок атаки постраждали четверо осіб, загиблих немає.

Житлові будинки зазнали пошкоджень. Першочергові роботи з усунення пошкоджень контурів були виконані впродовж перших годин після обстрілу. Наразі тривають капітальні відновлювальні роботи.

Щодо повітряних тривог: у Харкові сирена лунала загалом 33 години 12 хвилин. Для порівняння – по Харківській області сумарна тривалість тривог склала майже 60 годин. Така різниця є помітною для мешканців міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти атакували вісім населених пунктів Харківської області, застосувавши авіабомби й дрони.