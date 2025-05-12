    
Главная Новини Харкова Влада Харків пережив тиждень із меншою кількістю обстрілів, – Ігор Терехов
12.05.2025  14:56   Рита Парфенова

Харків пережив тиждень із меншою кількістю обстрілів, – Ігор Терехов

За останній тиждень у Харкові зафіксовано 20 російських ударів дронами-камікадзе, усі – в одну ніч. Постраждали чотири особи, загиблих немає. У місті тривають відновлювальні роботи після обстрілів.


Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає  РЕДПОСТ.

За його словами, минулого тижня у Харкові спостерігалося певне зниження інтенсивності російських обстрілів, уперше за тривалий період. Хоча назвати ситуацію повністю спокійною не можна, рівень напруги порівняно з попередніми тижнями знизився.

За тиждень зафіксовано 20 ударів дронами-камікадзе типу «Shahed». Усі вибухи сталися в одну ніч. Із загальної кількості 17 дронів вибухнули, ще три – не розірвалися. Унаслідок атаки постраждали четверо осіб, загиблих немає.

Житлові будинки зазнали пошкоджень. Першочергові роботи з усунення пошкоджень контурів були виконані впродовж перших годин після обстрілу. Наразі тривають капітальні відновлювальні роботи.

Щодо повітряних тривог: у Харкові сирена лунала загалом 33 години 12 хвилин. Для порівняння – по Харківській області сумарна тривалість тривог склала майже 60 годин. Така різниця є помітною для мешканців міста.

інфографіка

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти атакували вісім населених пунктів Харківської області, застосувавши авіабомби й дрони.

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Влада Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з представником Європейської Комісії 09.05 Влада Ігор Терехов виступив у міській раді Нюрнберга 09.05 Влада Ігор Терехов вшанував у Нюрнберзі пам'ять жертв Другої світової війни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 