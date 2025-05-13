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13.05.2025  15:05   Віталій Хіневич

Харківські комунальники розповіли, від чого у них болить серце

Місця відпочінку створювалися з любов'ю та турботою про малечу, щоб вони могли безпечно та радісно гратися на свіжому повітрі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Спеціалізоване Комунальне Підприємство «Харківзеленбуд» ХМР.
 
Комунальники зазначають, що невідомі «художники» розмальовують дитячі майданчики та ламають гойдалки. 
 
«Серце болить, коли бачиш спаплюжені гірки, потрощені чи зірвані елементи. Адже ці місця створювалися з любов'ю та турботою про малечу, щоб вони могли безпечно та радісно гратися на свіжому повітрі.
 
Наші працівники щоденно відмивають написи, латають тріщини, прикручують відірвані деталі. Це кропітка праця, яка потребує часу та зусиль.
 
Ми розуміємо, що більшість харків'ян цінують та бережуть міське майно. Тому звертаємося до всіх з проханням: будьте уважними та небайдужими! Якщо ви стали свідком актів вандалізму на дитячих майданчиках, будь ласка, повідомте про це на 1562.
 
Давайте разом збережемо наші дитячі майданчики красивими та безпечними для наших дітей! Адже чистота та порядок в Харкові починаються з нас», - сказали комунальники.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи.
 
Тэги:  жкг, харків
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