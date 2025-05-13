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13.05.2025  15:40   

Кожен українець заслуговує на повагу та захист від держави – Ігор Терехов

Кілька днів тому соцмережі облетіло ганебне відео. На ньому працівник одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою.

 
Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Постраждалий - наш харків’янин. Вчитель історії, прав людини та «Захисту Вітчизни». Класний керівник 8 класу. Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили.
 
Звісно, не можна узагальнювати - у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Проте такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників. Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини.
 
Я офіційно звертаюся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного. Це вже не просто черговий інцидент - це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки. 
 
Також закликаю медіа та громадськість не залишатися осторонь. Нам потрібна єдина позиція. Ми будуємо демократичну державу, в якій кожен - учитель, військовий, медик чи будь-хто інший - має право на захист і гідне ставлення», - сказав Ігор Терехов.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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