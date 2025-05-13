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13.05.2025  16:00   

На Харківщині затримали ворожого диверсанта

Служба безпеки та Національна поліція викрили та затримали ще одного диверсанта з Харківщини. За завданням російської фсб він вчиняв підпали критично важливого обладнання Укрзалізниці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, встановлено, що зловмисник пошкоджував релейні і батарейні шафи систем сигналізації, централізації і блокування, які забезпечують роботу залізничної автоматики навіть під час блекаутів.
 
Диверсантом виявився 22-річний не працюючий місцевий мешканець, якого рашисти завербували у березні цього року через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей». Після того, як чоловік «клюнув» на пропозицію швидкого заробітку, на нього вийшов представник фсб рф і поставив завдання вчиняти підпали залізничного обладнання.
 
У такий спосіб держава-агресор сподівалася заблокувати рух ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.
 
За даними слідства, зловмисник причетний до підпалу 6-ти релейних та батарейних шаф на одній з найбільш жвавих ділянок залізниці на території Харківської області.
 
Він обливав залізничні шафи горючою рідиною і підпалював. За результатами своїх диверсій зловмисник робив відеодокази знищеного обладнання, які месенджером надсилав представнику держави-агресора.
 
Окупанти обіцяли платити диверсанту по 100 американських доларів за кожну спалену залізничну шафу. Втім, замість обіцяних коштів з рф зловмисник отримав підозру від українських правоохоронців та перспективу тюремного ув’язнення.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
 
Наразі ворожий диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ.
Тэги:  агрессия росии, харків
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