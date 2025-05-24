24.05.2025 09:55 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 13

Богодухів - 13

Коломак - 10

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 11

Слобожанське - 10

Куп’янськ - 12

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 23 травня 2025 року.