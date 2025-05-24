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24.05.2025  08:40   Віталій Хіневич

Минулої доби ворог обстріляв 6 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Є постраждалі та загиблі.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у м. Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у сел. Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у с. Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 3 ракети;
  • 4 КАБ;
  • 2 fpv-дрони;
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 9 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;
  • у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.
Упродовж минулої доби зафіксовано 202 бойові зіткнення.
 
На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили подробиці про ранковий обстріл Куп'янська.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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