24.05.2025 08:40 Віталій Хіневич

Минулої доби ворог обстріляв 6 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Є постраждалі та загиблі.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у м. Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у сел. Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у с. Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 ракети;

4 КАБ;

2 fpv-дрони;

6 БпЛА типу «Герань-2»;

9 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;

у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

Упродовж минулої доби зафіксовано 202 бойові зіткнення.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили подробиці про ранковий обстріл Куп'янська.