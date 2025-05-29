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29.05.2025  20:39   Дмитро Колонєй

Харківські монтери за тиждень усунули десятки аварій на зовнішніх електромережах

Про цілу низку інших робіт, виконаних фахівцми підприємства розповіли у харківському КП «Міськсвітло».

Усунули десятки аварій на зовнішніх електромережах монтери за тиждень: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за тиждень бригади комунального підприєства
 
  • усунули близько 50 аварій на мережах зовнішнього освітлення.
  • замінили шість опор, 60 світильників та 150 ламп.
  • відремонтували 195 світильників
  • відновили роботу більше 600 м мереж освітлення.

Усунули десятки аварій на зовнішніх електромережах монтери за тиждень: Новини Харкова

Усунули десятки аварій на зовнішніх електромережах монтери за тиждень: Новини Харкова

Усунули десятки аварій на зовнішніх електромережах монтери за тиждень: Новини Харкова

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Тэги:  аварія, ремонт, харків, мережі
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