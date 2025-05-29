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29.05.2025  21:00   

Росіянин боїться, що місцевість, де він мешкає, обгородять колючим дротом

Про те,що російска влада намагається зробити прикордоння непридатним для життя, свідчить перехоплення воєнної розвідки Міноборони.


Росіянин боїться, що місцевість, де він мешкає, обгородять колючим дротом
Як повідомляє РЕДПОСТ, у перехопленні, здобутому українськими розвідниками, мешканець Білгородщини жаліється на погіршення умов життя в російському прикордонні. Він каже, що вздовж прикордоння відрізали  газ. Ттаким чином, влада держави-агресора навмисно створює умови для виселення жителів із прикордонних сіл та містечок. Чоловік хвилюється, що у цій місцевості можуть зробити сіру зону й обгородять колючим дротом. 
 
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Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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