29.05.2025 21:36 Мирон Зелений

У Харкові триває виставка «Тіло» (фото)

У АРТпідвалі триває виставка «Тіло» Марини Чайки і Влада Нікорчука.



Фото: Василь Голосний /



Марина Чайка народилася у Кривому Розі, живе та працює у Харкові. Учасниця персональних та групових виставках у Харкові (галереї 79 Кут і Творче нежить), Одесі, Кривому Розі, Варшаві, Римі, Бразилії. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Марина Чайка народилася у Кривому Розі, живе та працює у Харкові. Учасниця персональних та групових виставках у Харкові (галереї 79 Кут і Творче нежить), Одесі, Кривому Розі, Варшаві, Римі, Бразилії.

Працює у напрямі експериментальної фотографії та діджитал арту. У своїх роботах намагається дослідити такі екзистенційні питання: хто така людина? що робить людину людиною? ментальна трансформація і її форми вираження. А також робить спроби творчої рефлексії на тему свободи, вибору, втрати та пошуку сенсу.

Влад Нікорчук народився в Одесі, живе та працює у Харкові. Роботи були представлені на багатьох виставках в Україні та за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Норвегії, Бразилії, Іспанії, Румунії, США та Бельгії.

Лауреат конкурсу «Молода людина року» Харкова (2024). Стипендіат UAx Abakanowicz Fellowship Programme 2023.

Працює переважно одиночними самостійними концептуальними роботами в арт- і фешн-фотографії, проте на виставці представлена серія «Human vibrations».

Відвідати виставку ви можете з середи по неділю в 13:00–18:00 до 31 травня включно за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149.

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