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29.05.2025  21:36   Мирон Зелений

У Харкові триває виставка «Тіло» (фото)

У АРТпідвалі триває виставка «Тіло» Марини Чайки і Влада Нікорчука.

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Марина Чайка народилася у Кривому Розі, живе та працює у Харкові. Учасниця персональних та групових виставках у Харкові (галереї 79 Кут і Творче нежить), Одесі, Кривому Розі, Варшаві, Римі, Бразилії.
Працює у напрямі експериментальної фотографії та діджитал арту. У своїх роботах намагається дослідити такі екзистенційні питання: хто така людина? що робить людину людиною? ментальна трансформація і її форми вираження. А також робить спроби творчої рефлексії на тему свободи, вибору, втрати та пошуку сенсу.
 
Влад Нікорчук народився в Одесі, живе та працює у Харкові. Роботи були представлені на багатьох виставках в Україні та за кордоном, зокрема в Польщі,  Німеччині, Норвегії, Бразилії, Іспанії, Румунії, США та Бельгії. 
Лауреат конкурсу «Молода людина року» Харкова (2024). Стипендіат UAx Abakanowicz Fellowship Programme 2023. 
 
Працює переважно одиночними самостійними концептуальними роботами в арт- і фешн-фотографії, проте на виставці представлена серія «Human vibrations».
 
Відвідати виставку ви можете з середи по неділю в 13:00–18:00 до 31 травня включно за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149.

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Тэги:  харків, виставка
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