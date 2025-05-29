29.05.2025 21:57 Дмитро Колонєй
Ароматні курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром
Як приготувати курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт поєднує простоту приготування зі сміливим смаком, перетворюючи звичайні курячі гомілки на справжній кулінарний шедевр, а хрустку скоринку точно здивує ваших близьких.
Курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром
Продукти:
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6 курячих гомілок
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2 ст. борошна
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50 г чіпсів (ваших коханих)
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50 г твердого сиру
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Олія для змащення
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Сіль за смаком
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Спеції за смаком (наприклад, паприка, порошок чеснок, чорний перець)
Покроковий рецепт приготування:
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Подрібнити чіпси (можна розтовкти їх руками або за допомогою блендера).
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Натерти сир.
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Відварити курячі гомілки у киплячій підсоленій воді до готовності (приблизно 15-20 хвилин).
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Витягти їх.
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Дати трохи охолонути.
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У великій мисці змішати чіпси, сир, борошно та спеції за смаком.
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Тщательно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
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Обваляти шкірну відварену курячу гомілку в підготовленій суміші, добре притискаючи паніровку, щоб вона трималася.
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Розігріти велику кількість олії на пательні на середньому вогні.
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Викласти запаніровані ніжки.
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Обмастити по кілька хвилин із шкірного боку до золотистої хрусткої корочки.
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Подавайте гарячими!
Смачного!
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