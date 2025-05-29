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29.05.2025  21:57   Дмитро Колонєй

Ароматні курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром

Як приготувати курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт поєднує простоту приготування зі сміливим смаком, перетворюючи звичайні курячі гомілки на справжній кулінарний шедевр, а хрустку скоринку точно здивує ваших близьких.
 

Курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром

 

Продукти:

 
  • 6 курячих гомілок
  • 2 ст. борошна
  • 50 г чіпсів (ваших коханих)
  • 50 г твердого сиру
  • Олія для змащення
  • Сіль за смаком
  • Спеції за смаком (наприклад, паприка, порошок чеснок, чорний перець)

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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Подрібнити чіпси (можна розтовкти їх руками або за допомогою блендера).
  2. Натерти сир.
  3. Відварити курячі гомілки у киплячій підсоленій воді до готовності (приблизно 15-20 хвилин).
  4. Витягти їх.
  5. Дати трохи охолонути.
  6. У великій мисці змішати чіпси, сир, борошно та спеції за смаком.
  7. Тщательно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
  8. Обваляти шкірну відварену курячу гомілку в підготовленій суміші, добре притискаючи паніровку, щоб вона трималася.
  9. Розігріти велику кількість олії на пательні на середньому вогні.
  10. Викласти запаніровані ніжки.
  11. Обмастити по кілька хвилин із шкірного боку до золотистої хрусткої корочки.
  12. Подавайте гарячими!
Смачного!
 
 
Тэги:  рецепт, курка, борошно, олія, сир
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