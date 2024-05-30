Прогноз погоди у Харкові на 30 травня

Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 травня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер південний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 26 - 28°.
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