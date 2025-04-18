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18.04.2025  13:30   

Комунальники відновлюють комунікації постраждалі під час обстрілу Харкова

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем спільно з ремонтниками комплексу «Харківводопостачання» оперативно проводять спеціальні заходи у постраждалих від ракетного удару багатоповерхових будинках Основ'янського району.

 
Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, на контролі два найбільш постраждалі будинки, передає РЕДПОСТ.
 
«Після відключення водопостачання у цих будинках розпочали детальний аналіз технічного стану внутрішньобудинкових систем. В одному з підвалів виявили пошкодження на водопроводі та ведемо ремонтні роботи. Продовжуємо поквартирний обхід, перевіряємо цілісність трубопроводів та обладнання.
 
Деякі квартири не мають доступу, і це створює нам деякі труднощі. Після завершення ревізії та усунення всіх пошкоджень прийматимемо рішення про відновлення водопостачання», - зазначив Валерій Харлан.
 
У свою чергу, начальник служби водопровідних мереж Основ'янського району Ігор Кім поінформував, що бригада ремонтників оперативно відключила водопостачання на вводі до будинку для проведення зварювальних робіт та усунення інших пошкоджень.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що  18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.
 
Тэги:  жкг, харків
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