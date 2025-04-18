18.04.2025 13:30

Комунальники відновлюють комунікації постраждалі під час обстрілу Харкова

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем спільно з ремонтниками комплексу «Харківводопостачання» оперативно проводять спеціальні заходи у постраждалих від ракетного удару багатоповерхових будинках Основ'янського району.

Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, на контролі два найбільш постраждалі будинки, передає РЕДПОСТ.

«Після відключення водопостачання у цих будинках розпочали детальний аналіз технічного стану внутрішньобудинкових систем. В одному з підвалів виявили пошкодження на водопроводі та ведемо ремонтні роботи. Продовжуємо поквартирний обхід, перевіряємо цілісність трубопроводів та обладнання.

Деякі квартири не мають доступу, і це створює нам деякі труднощі. Після завершення ревізії та усунення всіх пошкоджень прийматимемо рішення про відновлення водопостачання», - зазначив Валерій Харлан.

У свою чергу, начальник служби водопровідних мереж Основ'янського району Ігор Кім поінформував, що бригада ремонтників оперативно відключила водопостачання на вводі до будинку для проведення зварювальних робіт та усунення інших пошкоджень.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.