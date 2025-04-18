18.04.2025 13:15

Наслідки ранкових обстрілів жахливі - Ігор Терехов

Внаслідок ворожої атаки було поранено 98 осіб, у тому числі шестеро дітей, одна людина загинула.



Наслідки ранкових обстрілів жахливі - Ігор Терехов



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Понад 5 тис. вікон було вибито в результаті обстрілу ракетами типу «Іскандер», якого вранці 18 квітня зазнав Основ'янський район.

За його словами Ігоря Терехова, внаслідок ворожої атаки було поранено 98 осіб, у тому числі шестеро дітей. Серед постраждалих є пацієнти в тяжкому стані. Одна людина загинула.

«Касетні боєприпаси розлетілися дуже далеко від епіцентру вибуху. Тому масштаби руйнувань колосальні. Пошкоджені житлові будинки, приватні підприємства. Зараз наші комунальні служби закривають контури, відновлюють покрівлю, роблять усе, щоб якнайшвидше усунути наслідки обстрілу», – розповів мер.

Ігор Терехов також повідомив, що в Основ’янському районі організована робота двох мобільних ЦНАПів, де мешканці можуть оперативно подати заяви на отримання допомоги за програмою «єВідновлення». Крім того, вони зможуть отримати матеріальну допомогу від міжнародних фондів, з якими співпрацює міська влада.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.