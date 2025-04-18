18.04.2025 12:40

Харківські комунальники виконують заявки на ремонт ліфтового обладнання

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали близько 1,1 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За цей період комунальники відреагували на 137 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. Також вони відновили сім систем диспетчеризації та відремонтували дев’ять ліфтів.

Роботи проводилися на пр. Аерокосмічному, вул. Клочківській, вул. Полтавський Шлях та ін.

На сьогодні в будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені шість підйомників.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки ворожого удару по Харкову.