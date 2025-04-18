У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного обстрілу

Рятувальники та комунальні служби усунули наслідки ворожої атаки: прибрано уламки, демонтовано аварійні конструкції.
Станом на 21:30 18 квітня в Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях, що постраждали внаслідок масованого ракетного обстрілу. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, передає РЕДПОСТ.
Рятувальники спільно з комунальними службами міста провели масштабні роботи з ліквідації наслідків атаки. Зокрема, вивезено 45 кубічних метрів будівельного сміття, демонтовано аварійні конструкції з трьох багатоповерхових житлових будинків і будівлі одного з навчальних закладів.
Психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим мешканцям.
Унаслідок обстрілу загинула одна людина. Кількість поранених сягнула 114 осіб, серед яких дев’ятеро — діти.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить кілометри квадратні.
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