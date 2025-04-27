27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 квітня святкують Всесвітній день графічного дизайну, започаткований у Лондоні Міжнародною радою асоціацій графічного дизайну у 1995 році. Термін "графічний дизайн" походить від італійського слова "disegno", що означає "ідею" або "проект".

Професія графічного дизайнера виникла наприкінці ХІХ століття в Англії у контексті руху "За зв’язок мистецтва та ремесел". Графічний дизайн отримав друге дихання з початком розвитку реклами на початку ХХ століття.

Сьогодні графічний дизайн поділяється на різні галузі, такі як дизайн одягу, інтер'єру, промисловий, архітектурний та комп'ютерний. Графічні дизайнери створюють зовнішній вигляд продуктової упаковки, інтер'єри, декор будівельного фасаду, плакати, обкладинки книг, фірмовий стиль та символіку торгових марок і рекламні кампанії.

Православні свята та прикмети дня

Антипасха, або Фомине неділю, в народі також називають Червоною гіркою – це свято, яке щороку припадає на першу неділю після Великодня. У 2025 році воно відзначається 27 квітня. Цей день символізує тріумф життя над смертю, а світла – над темрявою. У церковному значенні "Антипасха" не є запереченням Великодня, а, навпаки, повторним святкуванням його сенсу. У богослужіннях згадують апостола Фому, який засумнівався у воскресінні Христа, але, побачивши Його, увірував – звідси й походить вислів «Фома невіруючий».

У народній традиції Червона гірка асоціюється з приходом весни, тепла й оновленням природи. Назва вказує на красиве підвищення, де сходив сніг і збиралася молодь – святкувати, знайомитися, шукати пару. Цей день також вважають поминальним – віряни відвідують храми, кладовища, згадують померлих родичів. Починаючи з Антипасхи, церква дозволяє вінчання. Серед народних звичаїв – уникати сварок, важкої праці та не відмовляти тим, хто просить допомоги. У ПЦУ наголошують: їжу з кладовищ слід віддавати нужденним, а замість штучних квітів приносити живі – як знак поваги й турботи про довкілля.