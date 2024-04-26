26.04.2024 23:32 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні в гороскопі - максималізм у коханні, роботі, почуттях і навіть у лінощі. Також очікується непередбачуваність та спонтанність. Ваші почуття можуть раптово і сильно зрости, що може вплинути на різні аспекти вашого життя – від нових ділових інтересів до закоханості з першого погляду. Схильні до ризику та здорових авантюр Овни можуть тріумфувати – це їхній день! Безумовно, будь-який ризикований крок має бути прорахований, проте жодна теорія все одно не врахує всіх факторів, а діяти колись треба! Втім, зірки пропонують ризикнути тим Овнам, які вже зважилися на це, і почати діяти для них лише питання часу. Для решти ж день просто відрізнятиметься деякою непередбачуваністю.