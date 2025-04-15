15.04.2025 13:52 Рита Парфенова

Дрони НГУ знищили укриття і позиції ворога на Харківському напрямку (відео)

Аеророзвідка 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» виявила укриття, розвідувальні позиції та скупчення живої сили російських окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському напрямку підрозділи аеророзвідки 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України провели серію успішних операцій проти російських окупантів.

У першому епізоді розвідники виявили зруйновану будівлю, яку ворог використовував як укриття. Після ретельного спостереження екіпаж ударних БПЛА «Томіко» здійснив скиди вибухових пристроїв, змусивши окупантів залишити схованку. Коли ті перебралися до іншого укриття, удар повторився. В результаті троє російських військових були ліквідовані.

Другий удар був нанесений по скупченню загарбників у зруйнованих гаражах. Завдяки точному ураженню з повітря пересування ворога припинилось — щонайменше двоє окупантів були знищені.

У третій операції дрони виявили позицію операторів ворожих розвідувальних БПЛА, які ховалися в зруйнованій школі. Вогневе ураження знищило екіпаж та техніку — позиція вигоріла разом із ворожим майном.

Підрозділи 5 Слобожанської бригади НГУ продовжують тримати під контролем ситуацію на Харківському напрямку, завдаючи ворогу відчутних втрат.

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