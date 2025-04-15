Харківські синхроністки стартували на Кубку світу з трьома медалями

Збірна України з синхронного плавання розпочала міжнародний сезон на Кубку світу в Єгипті з трьома нагородами. Команда завоювала «золото» в акробатичній програмі та дві «срібні» медалі у сольному й дуетному технічному виступах.
У складі акробатичної групи українки блискуче виступили, здобувши золото. Це була єдина команда турніру, яка перевищила 200 балів — справжнє досягнення і беззаперечне перше місце.
Ще дві срібні нагороди Україні принесла Дар’я Мошинська: одну – у технічному соло, іншу – у парі з Анастасією Шмоніною в технічному дуеті.
Наступний етап Кубка світу з синхронного плавання відбудеться з 1 по 3 травня в місті Маркем (Канада).
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