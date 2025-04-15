15.04.2025 13:11 Рита Парфенова

Харківські синхроністки стартували на Кубку світу з трьома медалями

Збірна України з синхронного плавання розпочала міжнародний сезон на Кубку світу в Єгипті з трьома нагородами. Команда завоювала «золото» в акробатичній програмі та дві «срібні» медалі у сольному й дуетному технічному виступах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Успішним став початок міжнародного сезону для збірної України з синхронного плавання. На етапі Кубка світу в єгипетській Сома-Беї наші спортсменки здобули одразу три медалі.

У складі акробатичної групи українки блискуче виступили, здобувши золото. Це була єдина команда турніру, яка перевищила 200 балів — справжнє досягнення і беззаперечне перше місце.

Ще дві срібні нагороди Україні принесла Дар’я Мошинська: одну – у технічному соло, іншу – у парі з Анастасією Шмоніною в технічному дуеті.

Медальний залік України:

«золото» акробатична група: Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна;

«срібло» технічнийдует: Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна;

«срібло» Технічне соло: Дар’я Мошинська

Наступний етап Кубка світу з синхронного плавання відбудеться з 1 по 3 травня в місті Маркем (Канада).

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