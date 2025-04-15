15.04.2025 13:05 Віталій Хіневич

Добровільно обрав шлях співпраці з ворогом: прокурори довели вину зрадника, який, будучи поліцейським, працював на рф

За даними слідства, під час захоплення с. Шевченкове Куп’янського району російськими військами, діючий на той період поліцейський добровільно та свідомо обрав шлях співпраці з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Спочатку він ніс службу у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, а також розглядав заяви та повідомлення про злочини.

У липні 2022 року зрадник добровільно обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Згодом він отримав від окупантів нову посаду та став «старшим участковым уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

Фігурант був відповідальний за затриманих осіб у відділку поліції, здійснював контроль відвідування осіб на виправні роботи тощо.

За співпрацю з ворогом він щомісяця отримував 50 тисяч російських рублів.

Перед контрнаступом ЗСУ зрадник разом із загарбниками втік до рф.

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, а також з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, створених цими органами, строком на 3 роки. Крім того, його позбавлено спеціального звання — «майор поліції».

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

«Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого. Оскільки засуджений наразі переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку», - йдеться у повідомленні.

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