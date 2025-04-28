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28.04.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 квітня

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 квітня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

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Народні прикмети

  • бджоли літають біля дерев – до хорошої погоди, а якщо ховаються у вулик – варто чекати на негоду;
  • якщо вишня до цього дня вже відцвіла, то заморозків не буде;
  • червоний та вітряний світанок обіцяє часті грози у травні;
  • сонячний безхмарний світанок віщує тепле погоже літо;
  • якщо кульбаби ще не зацвіли, то літо буде сухим і спекотним;
  • вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя;
  • зоряне небо вночі обіцяє багатий урожай.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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