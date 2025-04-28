Прогноз погоди у Харкові на 28 квітня

З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 квітня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.
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Сьогодні справи будуть йти легко, а завдання вирішуватися самі собою. Не розслабляйтеся – у вас є шанс зробити те, що зазвичай здається неможливим.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.
Щороку 28 квітня у світі відзначають День охорони праці.
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