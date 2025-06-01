Світоліна перемогла Паоліні та вийшла до чвертьфіналу Ролан-Гаррос 2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, здолавши італійку Жасмін Паоліні – четверту ракетку світу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Еліна Світоліна стала учасницею чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros), перемігши у 1/8 фіналу четверту сіяну турніру – італійку Жасмін Паоліні.
Поєдинок тривав три сети. Після поразки в першій партії українка вирвала перемогу на тай-брейку другої, а потім упевнено завершила матч у третій:
Світоліна – Паоліні – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.
У боротьбі за вихід до півфіналу Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між польською тенісисткою Ігою Швьонтек та представницею Казахстану Єленою Рибакіною.
Комментариев: 0
Сьогодні важко буде дотримуватись планів. Краще уникати поспішних рішень і діяти обережно.
Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без суттєвих опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
влажность:
давление:
ветер: