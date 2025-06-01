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01.06.2025  19:29   Рита Парфенова

Світоліна перемогла Паоліні та вийшла до чвертьфіналу Ролан-Гаррос 2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, здолавши італійку Жасмін Паоліні – четверту ракетку світу.

Еліна Світоліна

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Еліна Світоліна стала учасницею чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros), перемігши у 1/8 фіналу четверту сіяну турніру – італійку Жасмін Паоліні.

Поєдинок тривав три сети. Після поразки в першій партії українка вирвала перемогу на тай-брейку другої, а потім упевнено завершила матч у третій:
Світоліна – Паоліні – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

У боротьбі за вихід до півфіналу Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між польською тенісисткою Ігою Швьонтек та представницею Казахстану Єленою Рибакіною.

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Тэги:  спорт, харків
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