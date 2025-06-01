01.06.2025 17:54 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони стримують наступ ворога біля Фиголівки

На Харківському та Куп’янському напрямках тривають бої. Ворог здійснив щонайменше шість атак, одну з них українські військові наразі відбивають.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку українські захисники ведуть бій проти ворожих сил поблизу населеного пункту Фиголівка. Атака окупантів триває.

Тим часом на Куп’янському напрямку російські війська шість разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Одне з бойових зіткнень досі не завершено – тривають активні дії Сил оборони.

Обстановка залишається напруженою, але контрольованою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу російські війська здійснили 6 штурмів на Харківському напрямку та 10 атак поблизу Куп’янська.