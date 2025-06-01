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01.06.2025  16:52   Рита Парфенова

«Велике щастя, що у травні Харків обійшовся без загиблих» – Ігор Терехов

Міський голова Харкова підбив підсумки травня, наголосивши на зменшенні кількості обстрілів у порівнянні з квітнем, але підкресливши, що ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі.


Фото: РЕДПОСТ

Протягом травня 2025 року ситуація в Харкові залишалася напруженою, однак кількість атак на місто була дещо меншою, ніж у квітні. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, оприлюднивши статистику Ситуаційного центруі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, у травні зафіксовано 64 обстріли Харкова. Основними засобами атаки залишаються дрони-камікадзе типу «Шахед» та «Молнія».

«Велике щастя, що ніхто не загинув. Але поранення дістали 67 осіб, зокрема двоє дітей», – зазначив Терехов.

Удари й надалі спрямовані переважно по цивільних об'єктах – зруйновано приватні підприємства, об’єкт транспортної інфраструктури та житлові райони. За словами мера, стосовно пошкодженого житла незабаром буде оприлюднено окрему аналітику.

Попри часті повітряні тривоги, їхня сумарна тривалість у Харкові була майже вдвічі меншою, ніж у населених пунктах області. Детальну статистику представлено у вигляді інфографіки.

«Дякую нашим військовим, рятувальникам, медикам, комунальникам, волонтерам та всім, хто тримає Харків у житті попри щоденну небезпеку», – додав міський голова.

інфографіка

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.

Тэги:  ігор терехов, харків
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