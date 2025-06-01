01.06.2025 15:54 Рита Парфенова

У Харкові назвали переможців студентських змагань з пляжного волейболу

Завершилися фінальні матчі Харківських спортивних студентських ліг з пляжного волейболу. Найкращі команди представили Каразінський університет, педагогічний університет і спортивні коледжі міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У Харкові пройшли фінальні змагання Харківських спортивних студентських ліг з пляжного волейболу. За підсумками матчів визначено найсильніших серед жіночих і чоловічих команд.

Серед жінок призові місця розподілилися так:

1 місце – команда Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

2 місце – команда Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

3 місце – команда КЗ «Харківського фахового коледжу спортивного профілю»

У чоловічому заліку перемогу здобули:

1 місце – команда КЗ «Харківського фахового коледжу спортивного профілю»

2 місце – команда Харківського фахового коледжу спорту

3 місце – команда Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Організатори змагань подякували студентам та тренерам за активну участь та побажали нових звершень у спорті й навчанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що відкрита командна першість КДЮСШ №6 з вільної боротьби відбулася 31 травня, в Харкові.