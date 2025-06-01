У Харкові назвали переможців студентських змагань з пляжного волейболу

Завершилися фінальні матчі Харківських спортивних студентських ліг з пляжного волейболу. Найкращі команди представили Каразінський університет, педагогічний університет і спортивні коледжі міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
У Харкові пройшли фінальні змагання Харківських спортивних студентських ліг з пляжного волейболу. За підсумками матчів визначено найсильніших серед жіночих і чоловічих команд.
Серед жінок призові місця розподілилися так:
У чоловічому заліку перемогу здобули:
Організатори змагань подякували студентам та тренерам за активну участь та побажали нових звершень у спорті й навчанні.
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Сьогодні важко буде дотримуватись планів. Краще уникати поспішних рішень і діяти обережно.
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