Поранено жінку внаслідок обстрілу Ківшарівки на Харківщині

Увечері 31 травня російські війська обстріляли селище Ківшарівка в Куп’янському районі. Внаслідок атаки постраждала 44-річна мирна мешканка.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Куп’янська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину російської федерації — за статтею 438 Кримінального кодексу України.
За попередніми даними слідства, 31 травня близько 22:30 російські війська обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки.
В результаті атаки поранення отримала 44-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу.
Правоохоронці вживають усіх заходів для документування чергового злочину російських військових проти цивільного населення Харківщини.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.
Комментариев: 0
Сьогодні важко буде дотримуватись планів. Краще уникати поспішних рішень і діяти обережно.
Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без суттєвих опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
влажность:
давление:
ветер: