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01.06.2025  14:44   Рита Парфенова

Поранено жінку внаслідок обстрілу Ківшарівки на Харківщині

Увечері 31 травня російські війська обстріляли селище Ківшарівка в Куп’янському районі. Внаслідок атаки постраждала 44-річна мирна мешканка.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ,  Куп’янська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину російської федерації — за статтею 438 Кримінального кодексу України.

За попередніми даними слідства, 31 травня близько 22:30 російські війська обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки.

В результаті атаки поранення отримала 44-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці вживають усіх заходів для документування чергового злочину російських військових проти цивільного населення Харківщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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