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01.06.2025  13:44   Рита Парфенова

Прокуратура розслідує нові удари дронів по Харківщині: поранені три жінки

Після нових атак російських БпЛА у Куп’янську, Лозовій та Великому Бурлуку прокуратура відкрила провадження за фактами воєнних злочинів. Постраждали жінки віком 45, 49 та 75 років.

Прокуратура Харківщини розслідує атаки російських дронів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
 
Згідно з попередніми даними слідства, близько 9:30 ранку у місті Куп’янськ російський FPV-дрон вдарив поблизу приватного житлового будинку. Унаслідок вибуху дві жінки віком 49 та 75 років зазнали гострої стресової реакції.
 
Також орієнтовно о 1:00 ночі ударні безпілотники вдарили по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджено адміністративні будівлі.
 
У той самий час атака БпЛА зафіксована в місті Лозова. Безпілотники влучили по будівлі навчального закладу, внаслідок чого виникла пожежа. У сусідніх багатоквартирних будинках пошкоджено вікна. 45-річна жінка також постраждала, діагноз — гостра реакція на стрес.
 
За попередніми даними, ворог застосував дрони типу «Герань-2».
 
1 червня правоохоронні органи за процесуального керівництва Куп’янської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області відкрили кримінальні провадження за фактами нових воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілів для подальшого притягнення винних до відповідальності згідно з міжнародним правом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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