Прокуратура розслідує нові удари дронів по Харківщині: поранені три жінки

Після нових атак російських БпЛА у Куп’янську, Лозовій та Великому Бурлуку прокуратура відкрила провадження за фактами воєнних злочинів. Постраждали жінки віком 45, 49 та 75 років.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.
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Сьогодні важко буде дотримуватись планів. Краще уникати поспішних рішень і діяти обережно.
Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без суттєвих опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
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