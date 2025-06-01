01.06.2025 13:44 Рита Парфенова

Прокуратура розслідує нові удари дронів по Харківщині: поранені три жінки

Після нових атак російських БпЛА у Куп’янську, Лозовій та Великому Бурлуку прокуратура відкрила провадження за фактами воєнних злочинів. Постраждали жінки віком 45, 49 та 75 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Згідно з попередніми даними слідства, близько 9:30 ранку у місті Куп’янськ російський FPV-дрон вдарив поблизу приватного житлового будинку. Унаслідок вибуху дві жінки віком 49 та 75 років зазнали гострої стресової реакції.

Також орієнтовно о 1:00 ночі ударні безпілотники вдарили по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджено адміністративні будівлі.

У той самий час атака БпЛА зафіксована в місті Лозова. Безпілотники влучили по будівлі навчального закладу, внаслідок чого виникла пожежа. У сусідніх багатоквартирних будинках пошкоджено вікна. 45-річна жінка також постраждала, діагноз — гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, ворог застосував дрони типу «Герань-2».

1 червня правоохоронні органи за процесуального керівництва Куп’янської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області відкрили кримінальні провадження за фактами нових воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілів для подальшого притягнення винних до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.