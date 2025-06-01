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01.06.2025  12:32   Рита Парфенова

У Балаклії зафіксовано близько 7 ударів дронів, пошкоджено приватні будинки

У результаті атаки дронів-камікадзе по Балаклії зафіксовано щонайменше сім ударів.

У Балаклії дрони рф вдарили по промзоні та житловому району, пошкоджено будинки

У ніч на 1 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами по місту Балаклія Ізюмського району. Зафіксовано близько семи влучань ударних БпЛА. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську МВА.

Частина дронів поцілила по об'єктах промислової зони міста. Один із безпілотників вдарив у район житлової забудови — вибух стався на узбіччі однієї з центральних вулиць. Унаслідок цього попередньо пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

У Балаклії дрони рф вдарили по промзоні та житловому району, пошкоджено будинки

Попри потужні вибухи, інформації про постраждалих не надходило. На місцях влучань працюють рятувальні та аварійні служби.

У Балаклії дрони рф вдарили по промзоні та житловому району, пошкоджено будинки

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 червня росіяни атакували дронами райони Харківщини: постраждали цивільні об’єкти в Балаклії, Лозовій, Ізюмі, Великому Бурлуку та Бунаковому.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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