    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У місті Ізюм рятувальники гасили пожежу
12.09.2025  10:15   Віталій Хіневич

У місті Ізюм рятувальники гасили пожежу

Займання на території приватного домоволодіння сталося 11 вересня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
11 вересня о 12:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у місті Ізюм.
 
 
На місці події рятувальники місцевого пожежного підрозділу та Луганського гарнізону встановили, що вогнем охвачено покинута будівля на площі 50 кв м., господарча споруда 20 кв м. та суха трава площею 200 кв м.
 
 
Пожежу ліквідувано о 16:13. Постраждалих і травмованих немає, причина встановлюється.
 
Від ДСНС Луганщини до ліквідацїї пожежі залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 11 по 12 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.
 
Тэги:  події, харків
