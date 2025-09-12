12.09.2025 10:35 Віталій Хіневич

Випускниця Харківського університету увійшла до рейтингу Forbes 30 Under 30

Визнання є вагомим свідченням її професіоналізму, наполегливої праці, лідерських якостей і значного внеску в розвиток сучасної економіки України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця щиро вітає Янієву Дар’ю — випускницю магістерської освітньої програми «Бізнес-адміністрування» та аспірантку PhD-програми «Менеджмент» Навчально-наукового інституту менеджменту і маркетингу — із включенням до престижного рейтингу Forbes 30 Under 30!

«Дар’я не лише досягає визначних результатів у професійній сфері, а й активно виявляє соціальну відповідальність, підтримуючи розвиток суспільства та бізнес-середовища.

Ми пишаємося здобутками наших випускників і щиро дякуємо Дар’ї за гідне представлення Університету на національному та міжнародному рівнях.

Бажаємо нових звершень, натхнення, реалізації найамбітніших ідей та незламної віри у власні сили!», - йдеться у повідомленні.

