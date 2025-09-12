Викрили чоловіка, який продавав наркозасоби

Протягом 2025 року чоловік працював в Інтернет-крамниці. Він розкладав так звані «закладки» на території Харківської області. За роботу він отримував від 1000 гривень в день.
День сприятливий для роботи та завершення розпочатих справ. У особистому житті можливі важливі рішення.
Протягом усього дня над містом утримається ясне небо, без жодної хмаринки. Опадів не прогнозують.
В Україні 12 вересня святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.
