12.09.2025 11:00 Віталій Хіневич

Викрили чоловіка, який продавав наркозасоби

Протягом 2025 року чоловік працював в Інтернет-крамниці. Він розкладав так звані «закладки» на території Харківської області. За роботу він отримував від 1000 гривень в день.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в помешканні 27-річного зловмисника. Поліцейські виявили та вилучили згортки з психотропною речовиною PVP, гранату та чорнові записи.

Вилучене направлене на експертне дослідження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

