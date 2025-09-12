    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини двох цивільних людей
12.09.2025  11:26   Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини двох цивільних людей

12 вересня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Кіндрашівської громади Куп'янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із сел Грушівка та Василівка 2 цивільних людей.
 
Залучалось 2 рятувальники, зокрема офіцер громади та 1 одиниця техніки  ДСНС.
 
«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!
 
На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Ізюм рятувальники гасили пожежу.
 
