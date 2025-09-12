12.09.2025 11:26 Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини двох цивільних людей

12 вересня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Кіндрашівської громади Куп'янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із сел Грушівка та Василівка 2 цивільних людей.

Залучалось 2 рятувальники, зокрема офіцер громади та 1 одиниця техніки ДСНС.

«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.

