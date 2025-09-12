12.09.2025 11:50

У Харкові вперше в Україні відремонтували колектор унікальним методом (фото)

Метод дозволяє ремонтувати колектор без земляних робіт та відключення стоків.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Лапароскопічна операція в системі каналізації: так у Харкові назвали перший в Україні ремонт каналізаційного колектора методом спіральної навивки.

Пілотне завдання – 113 метрів залізобетонного каналізаціного колектора, діаметром 1000 міліметрів, віком понад 50 років. Весь масштаб ремонтної кампанії – ділянка у 200 квадратних метрів, огороджена блакитною ширмою захисних парканів, за яким відбувається високотехнологічний процес.

«Це безтраншейна технологія, яка дозволяє ремонтувати колектор без земляних робіт та відключення стоків.

Перший етап – промивка колектора гідродинамічним методом. Потім - навивка ПВХ стрічкою нової труби всередині старої на всю довжину колектора. Першу 40 метрову ділянку харківського колектора у такий спосіб відновили і модернізували всього за один день.

Дана технологія вже використовується в Європі і підходить до будь-якого діаметру труби», - розповіли комунальники.

