12.09.2025  11:50   

У Харкові вперше в Україні відремонтували колектор унікальним методом (фото)

Метод дозволяє ремонтувати колектор без земляних робіт та відключення стоків.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Лапароскопічна операція в системі каналізації: так у Харкові назвали перший в Україні ремонт каналізаційного колектора методом спіральної навивки. 
 
Пілотне завдання – 113 метрів залізобетонного каналізаціного колектора, діаметром 1000 міліметрів, віком понад 50 років. Весь масштаб ремонтної кампанії – ділянка у 200 квадратних метрів, огороджена блакитною ширмою захисних парканів, за яким відбувається  високотехнологічний процес. 
 
«Це безтраншейна технологія, яка дозволяє ремонтувати колектор без земляних робіт та відключення стоків.
 
Перший етап – промивка колектора гідродинамічним методом. Потім - навивка ПВХ стрічкою нової труби всередині старої на всю довжину колектора.  Першу 40 метрову ділянку харківського колектора  у такий спосіб відновили і модернізували всього за один день.
 
Дана технологія вже використовується в Європі і підходить до будь-якого діаметру труби», - розповіли комунальники.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за тиждень замінили 12 ліфтових кабін.
 
Тэги:  жкг, харків
