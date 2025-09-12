    
12.09.2025  12:15   Віталій Хіневич

Через ворожого безпілотника у Куп'янському районі постраждали люди

12 вересня близько 9:00 ударний безпілотник ворога, попередньо «Молнія», атакував цивільний автомобіль у селі Сподобівка Купʼянського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Поранення отримали троє людей, які перебували в автівці: 76-річний чоловік та жінки віком 88 і 65 років. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
 
Крім того, 11 вересня орієнтовно о 22:50 російські безпілотники вдарили по Ізюмському району. У с. Погонівка двоє жінок віком 54 та 59 років отримали гостру стресову реакцію, у с. Федорівка гострого шоку зазнав чоловік. У населених пунктах пошкоджено домоволодіння.
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу від ворожих обстрілів постраждало 10 людей.
 
