12.09.2025 12:15 Віталій Хіневич
Через ворожого безпілотника у Куп'янському районі постраждали люди
12 вересня близько 9:00 ударний безпілотник ворога, попередньо «Молнія», атакував цивільний автомобіль у селі Сподобівка Купʼянського району.
Поранення отримали троє людей, які перебували в автівці: 76-річний чоловік та жінки віком 88 і 65 років. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Крім того, 11 вересня орієнтовно о 22:50 російські безпілотники вдарили по Ізюмському району. У с. Погонівка двоє жінок віком 54 та 59 років отримали гостру стресову реакцію, у с. Федорівка гострого шоку зазнав чоловік. У населених пунктах пошкоджено домоволодіння.
За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
