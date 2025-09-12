12.09.2025 12:48 Віталій Хіневич

Українські аграрії зібрали майже 30 млн тонн зернових культур

Станом на 12 вересня 2025 року в Україні вже зібрано 29 150 тис. тонн зернових культур на площі 7 007,9 тис. га. Обмолочено 62% площ, засіяних цими культурами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема зібрано:

Пшениці – зібрано 22 189,8 тис. тонн на площі 5 008,2 тис. га.

Ячменю – зібрано 5 290,5 тис. тонн на площі 1 344,8 тис. га.

Гороху – зібрано 611,6 тис. тонн на площі 265,7 тис. га.

Кукурудзи – 192,2 тис. тонн на площі 54,1 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 801,1 тис. тонн на площі 291,5 тис. га.

Серед лідерів, зокрема:

Одеська область – зібрано 3 449,7 тис. тонн з площі 1 090 тис. га.

Вінницька область – зібрано 2 403,4 тис. тонн з площі 432,4 тис. га.

Кіровоградська область – зібрано 2 208,4 тис. тонн з площі 535,5 тис. га

Хмельницька – зібрано 2 102,3 тис. тонн з площі 299,8 тис. га.

Ріпаку вже зібрано 3 246,5 тис. тонн на площі 1 274,3 тис. га. Збір цієї культури завершений.

Сої зібрано 354,3 тис. тонн на площі 204,7 тис. га.

Соняшнику – 885,3 тис. тонн на площі 570,3 тис. га.

Цукрових буряків викопано вже 155,1 тис. тонн на площі 3,3 тис. га.

Збір кукурудзи вже розпочали в шести областях України – Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Черкаській.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram