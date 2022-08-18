18.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області аграрії зібрали понад 800 тисяч тонн зерна

Лідерами зі збирання ранніх зернових та зернобобових культур є аграрії Лозівського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Як повідомляє Департаменті агропромислового розвитку ХОВА наразі в області зібрано ранні зернові та зернобобові культури з 67% площ.

«Ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 234,2 тис. га (67%), намолочено 836,7 тис. тонн зерна при середній урожайності 35,7 ц/га», - повідомили в Департаменті.

Варто зазначити, що лідерами зі збирання ранніх зернових та зернобобових культур є аграрії Лозівського району, які намолотили 202 тис. тонн зерна та зібрали 92% площ (59 тис. га) при середній врожайності 34,2 ц/га.

Найвища врожайність - в Богодухівському районі - 43,9 ц/га, зібрали 57% площ (32 тис. га) та намолотили 142 тис тонн зерна.

Аграрії Харківської області внаслідок воєнних дій зазнають великих втрат. Уже постраждало 32 сільськогосподарські підприємства.

«Великої шкоди зазнають землі сільгосппризначення в основному від таких пошкоджень: мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Пошкоджено 86,4 тис. га – це господарства Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів», - повідомили в Департаменті АПР ХОВА.

Фактично пошкоджено та зруйновано 187 одиниць техніки та обладнання.