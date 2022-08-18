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18.08.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області аграрії зібрали понад 800 тисяч тонн зерна

Лідерами зі збирання ранніх зернових та зернобобових культур є аграрії Лозівського району.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Як повідомляє Департаменті агропромислового розвитку ХОВА наразі в області зібрано ранні зернові та зернобобові культури з 67% площ.
 
 «Ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 234,2 тис. га (67%), намолочено 836,7 тис. тонн зерна при середній урожайності 35,7 ц/га», - повідомили в Департаменті. 
 
Варто зазначити, що лідерами зі збирання ранніх зернових та зернобобових культур є аграрії Лозівського району, які намолотили 202 тис. тонн зерна та зібрали 92% площ (59 тис. га) при середній врожайності 34,2 ц/га. 
Найвища врожайність - в Богодухівському районі - 43,9 ц/га, зібрали 57% площ (32 тис. га) та намолотили 142 тис тонн зерна.
 
Аграрії Харківської області внаслідок воєнних дій зазнають великих втрат. Уже постраждало 32 сільськогосподарські підприємства.
 
«Великої шкоди зазнають землі сільгосппризначення в основному від таких пошкоджень: мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Пошкоджено 86,4 тис. га – це господарства Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів», - повідомили в Департаменті АПР ХОВА.
 
Фактично пошкоджено та зруйновано 187 одиниць техніки та обладнання.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, зерно
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