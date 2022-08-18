18.08.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

Харків'яни подолали дефіцит донорської крові

Жителі Харківської області активно відгукнулися на заклик стати донором крові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

Повідомляють, що громадяни активно відгукнулися на заклик стати донорами крові. Вперше за час війни закінчилися запаси донорської крові. Біологічний матеріал терміново потрібен для поранених солдатів та цивільних. Також кров потрібна людям, які отримали травми в побуті, потрапили в ДТП та вагітним.

Завдяки підтримці людей дефіцит крові вдалося ліквідувати за кілька днів.

"Сьогодні дефіциту крові вже немає. І це все Ви! Це ще одна спільна перемога! Але наше з вами завдання — не допустити цього дефіциту знову. Ми просимо кожного, хто хоче допомогти військовим та цивільним своєю кров'ю — прийти до нас у вересні. Зручну дату обирайте самі. Не чекайте кричуще повідомлення у пабліках "Терміново потрібна кров",-зазначили у Харківському обласному центрі служби крові.

Інформацію, як стати донором крові, можна отримати за посиланням