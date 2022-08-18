18.08.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники змінюють водопровідні труби у житловому районі

Фахівці продовжують виконувати ремонтні роботи у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що ремонтники КП «Харківводоканал» продовжують перекладання ділянки водопровідної магістралі на проспекті Перемоги у Шевченківському районі.

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, на цій ділянці проводиться перекладка 300 метрів мереж холодного водопостачання.

«Частина цієї магістралі, а це понад 110 метрів трубопроводу, перекладаємо методом горизонтально-спрямованого буріння. Це дозволяє підприємству в цей важкий час мінімізувати економічну складову проведення ремонтних робіт, а також не порушувати міську інфраструктуру. Нагадаю, що цей метод – одна з новітніх технологій, які застосовуються при ремонтах трубопроводів у міських умовах», – підсумував Микола Завада.

За його словами, перекладку водоводу проводять без відключення споживачів.