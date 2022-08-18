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18.08.2022  14:05   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники змінюють водопровідні труби у житловому районі

Фахівці продовжують виконувати ремонтні роботи у Харкові.

У Харкомі міняють труби
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що ремонтники КП «Харківводоканал» продовжують перекладання ділянки водопровідної магістралі на проспекті Перемоги у Шевченківському районі.
 
Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, на цій ділянці проводиться перекладка 300 метрів мереж холодного водопостачання.
 
«Частина цієї магістралі, а це понад 110 метрів трубопроводу, перекладаємо методом горизонтально-спрямованого буріння. Це дозволяє підприємству в цей важкий час мінімізувати економічну складову проведення ремонтних робіт, а також не порушувати міську інфраструктуру. Нагадаю, що цей метод – одна з новітніх технологій, які застосовуються при ремонтах трубопроводів у міських умовах», – підсумував Микола Завада.
 
За його словами, перекладку водоводу проводять без відключення споживачів.
 
Нагадаємо, у Харкова продовжуються роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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