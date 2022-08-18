У Харькові йде ремонт доріг: плановий та після обстрілів (фото)

У Харкова продовжуються роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі.
Бригади КП «Доррембуд» ремонтують проїжджу частину вулицею Морозова та у провулку Мечникова, а також усувають наслідки обстрілу на Нетеченській набережній.
Крім того, робітники наносять розмітку по вулиці Балакірєва та ліквідують місця розрить по вулицях Москалевській, Великій Гончарівській та проспекту Петра Григоренка.
Одночасно з цим на перетині проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау комунальники ремонтують дощеприйману криницю, а по вулиці Саратовській – прочищають вхідний оголовок водопропускної труби грейфером. Роботи виконують бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації».
Раніше ми писали, що бригади КП "Доррембуд" виконують різні види робіт по всьому місту.
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