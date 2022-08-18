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18.08.2022  13:25   Рита Парфенова

У Харькові йде ремонт доріг: плановий та після обстрілів (фото)

У Харкова продовжуються роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі.

Новини Харкова: у місті ремонтують дороги

Бригади КП «Доррембуд» ремонтують проїжджу частину вулицею Морозова та у провулку Мечникова, а також усувають наслідки обстрілу на Нетеченській набережній.

Новини Харкова: у місті ремонтують дороги

Крім того, робітники наносять розмітку по вулиці Балакірєва та ліквідують місця розрить по вулицях Москалевській, Великій Гончарівській та проспекту Петра Григоренка.

Новини Харкова: у місті ремонтують дороги

Одночасно з цим на перетині проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау комунальники ремонтують дощеприйману криницю, а по вулиці Саратовській – прочищають вхідний оголовок водопропускної труби грейфером. Роботи виконують бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації».

Раніше ми писали, що бригади КП "Доррембуд" виконують різні види робіт по всьому місту.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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