18.08.2022 13:25 Рита Парфенова

У Харькові йде ремонт доріг: плановий та після обстрілів (фото)

У Харкова продовжуються роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі.

Бригади КП «Доррембуд» ремонтують проїжджу частину вулицею Морозова та у провулку Мечникова, а також усувають наслідки обстрілу на Нетеченській набережній.





Крім того, робітники наносять розмітку по вулиці Балакірєва та ліквідують місця розрить по вулицях Москалевській, Великій Гончарівській та проспекту Петра Григоренка.





Одночасно з цим на перетині проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау комунальники ремонтують дощеприйману криницю, а по вулиці Саратовській – прочищають вхідний оголовок водопропускної труби грейфером. Роботи виконують бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації».

Раніше ми писали, що бригади КП "Доррембуд" виконують різні види робіт по всьому місту.