Рівень радіації у Харкові на 18 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 17 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ввечері очікується дрібний дощ.
18 серпня у народному календарі називають Євстигней Житник.
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