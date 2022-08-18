18.08.2022 13:38 Василь Голосний

Наслідки ракетного удару по Слобідському району Харкова (фото)

Проти ночі 18 серпня окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Як передає РЕДПОСТ, 18 серпня о 4:43 до служби порятунку надійшла інформація, що у Слобідському районі міста Харкова, внаслідок потрапляння ворожої ракети, сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо.



До місця події було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.



За попередніми даними загинуло 3 особи, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.) та постраждало 17 осіб. 8 людей, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.



Пожежі не було. Співробітники ДСНС проводили роботи з розбирання завалів та пошуку тіл загиблих.

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 18 серпня російські військові випустили по місту не меньше п’яти ракет.

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